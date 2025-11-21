小米回應「潛水錶不建議潛水用」：報道失實，是不同型號產品

近日有網民自稱戴小米(01810)潛水錶在海洋潛水時手錶進水，經售後服務維修後被告知「潛水錶不建議潛水用」，引發熱議。小米公司發言人今日在微博發文回應稱，經查證，相關報道完全失實；公司尊重並歡迎基於事實的討論和監督，但對惡意捏造、誤導性傳播、侵害公司聲譽或商業權益的行為，將堅決依法維權。



小米指出，在相關報道視頻裏展現的錄音中，向公司客服諮詢的產品為Xiaomi Watch S4標準版，並非通過潛水認證的Xiaomi Watch S4 Sport，公司堅決反對這種「移花接木」、混淆視聽的行為。Xiaomi Watch S4 Sport支持最深40米的休閒水肺潛水等多種潛水模式，但此類通過EN13319潛水認證的手錶，均需避免熱水淋浴、桑拿、溫泉、跳台跳水、高壓沖洗等場景，以及高速水流的直接衝擊。



小米提到，涉事用戶持Xiaomi Watch S4 Sport，經售後檢測認定符合質保條件，與用戶確認後為其更換前殼顯示模組和防水膠圈，產品已恢復「潛水功能」。但公司服務人員在與用戶的售後溝通中，關於產品經由維修後謹慎觀察涉水表現的表達不盡嚴謹，造成用戶對後續潛水場景的使用心存疑慮，對此公司深表歉意。公司已與用戶取得聯繫，並獲得用戶理解；同時公司也進行了服務標準的全面自查自檢，以保障後續服務質量提升。

《經濟通通訊社21日專訊》