《中國要聞》李強抵達約翰尼斯堡出席G20領導人峰會

據《新華社》報道，當地時間11月20日晚，應南非政府邀請，國務院總理李強乘包機抵達約翰內斯堡國際機場，出席二十國集團(G20)領導人第二十次峰會。南非衛生部長莫措阿萊迪和中國駐南非大使吳鵬到機場迎接。



李強是在結束對贊比亞的正式訪問後抵達約翰內斯堡的。離開盧薩卡時，贊比亞副總統納盧曼戈和中國駐贊比亞大使韓鏡到機場送行。



李強在訪問贊比亞期間，與總統希奇萊馬會談，並共同出席坦贊鐵路激活項目開工儀式。 李強指出，中方願與贊方擴大雙邊貿易規模，發掘礦業、新能源汽車、人工智能等產業合作潛力，加強醫療衛生、農業、人力資源開發等民生領域合作。



*外交部重申：李強G20峰會沒有會見日方領導人的安排*



近日中日關係惡化，李強和日本首相高市早苗本周末都將出席G20峰會，儘管中方已表明沒有會見安排，但日本方面仍在爭取兩人會面。昨日下午，中國外交部發言人重申總理李強沒有會見日方領導人的安排，並「請日方自重」。



除了雙邊關係受挫，區域合作也受到衝擊，中國已通知南韓，原定11月舉行的中日韓三方文化部長會議將延後。

《經濟通通訊社21日專訊》