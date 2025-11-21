聞泰科技指控荷蘭政府深度參與法庭程序，要求歸還安世控制權

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

荷蘭政府暫停「凍結」安世指令之後，荷蘭企業法庭並未撤銷相關裁決。據《財新》報道，針對荷蘭政府堅稱未參與荷蘭企業法庭相關裁決，聞泰科技(滬:600745)昨晚（20日）發布聲明稱，9月30日發布的行政令僅是荷蘭政府一系列行為的開端。在行政令發布後，荷蘭經濟部親自下場參與安世半導體部分歐洲管理層啟動的企業法庭程序，主張自身為利害關係方，深度參與乃至主導整個程序。



*荷方稱政府行政令與企業法庭裁決互相獨立*



11月19日，荷蘭經濟事務部大臣卡雷曼斯發布聲明稱，鑒於近期形勢發展，即暫停依據《商品可用性法案》針對安世半導體下達的指令。然而，荷蘭企業法庭裁決依舊處於生效狀態，這意味著聞泰創始人張學政在安世的職務仍未恢復、聞泰所持99%股權仍被托管。



卡雷曼斯在聲明中堅稱，荷蘭政府下達的指令與荷蘭企業法庭作出的裁決相互獨立。「荷蘭政府既沒有決定暫停CEO的職務，也沒有負責將公司股權交由第三方管理。」



*聞泰要求荷蘭經濟部撤銷行政令及對法庭支持*



聞泰科技指出，2025年10月1日，荷蘭經濟部向企業法庭提交支持函；10月6日，荷蘭經濟部向企業法庭提交支持性辯護陳述，並派律師出席聽證會，明確表示其無法確定安世是否會遵守此前的行政令，因此呼籲法庭快速干預。在荷蘭經濟部參與並強力推動下，荷企業法庭在未給予中方股東合理陳述機會的情況下，於2025年10月7日作出上述裁決。



「荷蘭經濟部的行政令與企業法庭的緊急措施手段互補、目標一致、互相配合，相互協同--系統性非法剝奪了聞泰科技作為安世100%股東的合法權益。」聞泰科技強調。



聞泰科技要求，荷蘭經濟部永久性撤銷其基於《商品可用性法案》發布的行政令，撤回其對企業法庭的參與及支持，將安世恢復至2025年9月29日之前的狀態。

《經濟通通訊社21日專訊》