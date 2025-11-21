  • 會員
21/11/2025 17:25

《中國要聞》中國電信亮相5G+工業互聯網大會，展示「六張網」、AI等應用成果

　　第六屆中國5G+工業互聯網大會今起一連三天在武漢舉行，主題為「萬物互聯　智能領航」。中國電信(00728)(滬:601728)以「雲改數轉擎蒼勢．智惠工業聯萬物」為主題，全面展示其在工業數字化轉型與智能製造領域的創新成果與實踐經驗。

　　在智聯智造展區，中國電信展示了「六張網」工業應用成果，涵蓋移動網、寬帶網、物聯網、衛星網、視聯網和算力網；智算服務、工業AI算法庫、北斗融合應用、低空經濟平台等前沿成果也同步亮相。

　　在人工智能領域，中國電信構建「全模態、全尺寸、全國產」的大模型技術體系，打造星辰MaaS平台，集成「算力-模型-數據-工具-應用」全鏈條服務，滿足超過100個行業的應用場景需求，已落地500餘款企業級智能體。同時，依托5G連接能力和邊緣AI算力，結合行業大模型與數據底座，中國電信的工業AI能力已在工業視覺、故障預測等典型工業場景中實現廣泛應用，助力企業智能化升級。

　　在數轉引擎展區，中國電信重點展示了自主研發的工業互聯網平台、翼智企採控一體平台等四大核心平台。其中，翼智企採控一體平台基於天翼雲，兼容300多種工業協議，支持多種設備靈活接入，結合翼智企算網一體機實現算法、算力與數據的靈活調度，適配企業多樣化部署需求。(wn、sl)
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

