《Ａ場新股》摩爾線程科創板IPO定價每股114.28元，募資80億，下午網上路演

摩爾線程(滬:688795)昨晚公告稱，公次公開發行股票並在科創板上市的發行價格確定為114.28元（人民幣．下同）/股，網上發行與網下發行日期為11月24日。今日14:00-17:00，摩爾線程進行科創板IPO網上路演，參加人員為發行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。



摩爾線程擬發行股份數量為7000萬股，預計募集資金總額為80億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為75.76億元。以114.28元/股的發行價測算，摩爾線程的總市值約537.15億元。



招股說明書顯示，摩爾線程此次IPO募集資金將主要用於新一代自主可控AI訓推一體芯片研發項目、新一代自主可控圖形芯片研發項目、新一代自主可控AI SoC芯片研發項目及補充流動資金。



公開信息顯示，摩爾線程自2020年成立以來，始終專注於全功能GPU的自主研發與設計。基於完全自主研發的MUSA統一系統架構，摩爾線程率先實現了單芯片同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理仿真和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破。

《經濟通通訊社21日專訊》