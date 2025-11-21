  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 10:29

《Ａ場新股》摩爾線程科創板IPO定價每股114.28元，募資80億，下午網上路演

　　摩爾線程(滬:688795)昨晚公告稱，公次公開發行股票並在科創板上市的發行價格確定為114.28元（人民幣．下同）/股，網上發行與網下發行日期為11月24日。今日14:00-17:00，摩爾線程進行科創板IPO網上路演，參加人員為發行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。

　　摩爾線程擬發行股份數量為7000萬股，預計募集資金總額為80億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為75.76億元。以114.28元/股的發行價測算，摩爾線程的總市值約537.15億元。
　　
　　招股說明書顯示，摩爾線程此次IPO募集資金將主要用於新一代自主可控AI訓推一體芯片研發項目、新一代自主可控圖形芯片研發項目、新一代自主可控AI SoC芯片研發項目及補充流動資金。

　　公開信息顯示，摩爾線程自2020年成立以來，始終專注於全功能GPU的自主研發與設計。基於完全自主研發的MUSA統一系統架構，摩爾線程率先實現了單芯片同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理仿真和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區