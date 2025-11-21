【ＡＩ】鴻海：AI領域每年投入最多30億美元，料中國電動車市場將洗牌

據《路透》報道，鴻海董事長劉揚偉表示，該集團每年將在人工智能領域投資20億至30億美元。他預計中國競爭激烈的電動車市場將很快出現洗牌。



劉揚偉稱，目前人工智能將佔投資的大部分，未來三到五年在AI基礎設施和技術開發上的投入，將佔鴻海每年約50億美元資本支出的一半以上。鴻海的雲計算和網絡業務（包括AI服務器）已連續兩個季度超過消費電子，突顯其收入結構正在快速轉變。



*對電動汽車暫緩加碼投資，等待市場條件改善*



劉揚偉指出，中國電動車行業面臨非常激烈的競爭，並預測隨著虧損初創企業消失、政府支持減弱，行業將出現整合。他稱，政府的支持太有限，不足以支持全球最大汽車市場上的所有電動車製造商。他預計，一旦經歷整合，中國汽車行業將更加穩定。



但鴻海並沒有失去對電動汽車的信心，而是暫緩加碼投資，等待市場條件改善，並考慮在電動汽車或量子計算和機器人等其他領域加大投資。劉揚偉稱，鴻海正與日本政府商談在電動汽車或AI領域的潛在投資，但沒有透露細節。AI系統本地製造對數據主權至關重要。



他認為，電動車行業可能會像早期的個人電腦行業一樣，激烈競爭使自制模式難以為繼，從而轉向外包。一旦出現一個成功的外包案例，其他廠商會跟進，「這正是我們在PC（個人電腦）市場看到過的情況。」

《經濟通通訊社21日專訊》