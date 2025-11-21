《神州能源》能源局：10月全社會用電量同比大增10.4%，首10月增5.1%

國家能源局發布10月份全社會用電量等數據。10月份，全社會用電量8572億千瓦時，同比增長10.4%，較9月全社會用電量同比增長4.5%，增速大增。



10月份，分產業看，第一產業用電量120億千瓦時，同比增長13.2%；第二產業用電量5688億千瓦時，同比增長6.2%，其中，工業用電量同比增長6.4%；第三產業用電量1609億千瓦時，同比增長17.1%，其中，充換電服務業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量增長較快；城鄉居民生活用電量1155億千瓦時，同比增長23.9%。



1-10月份，全社會用電量累計86246億千瓦時，同比增長5.1%，其中規模以上工業發電量為80625億千瓦時。分產業看，第一產業用電量1262億千瓦時，同比增長10.5%；第二產業用電量54781億千瓦時，同比增長3.7%，其中，工業用電量同比增長3.9%；第三產業用電量16671億千瓦時，同比增長8.4%，其中，充換電服務業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量增長較快；城鄉居民生活用電量13532億千瓦時，同比增長6.9%。

《經濟通通訊社21日專訊》