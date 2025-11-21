《中國房產》成都一宅地2.02億元底價成交

成都今日出讓一宗郫都區宅地，土地出讓面積29527.59平方米(合44.29畝)，規劃建築面積44291.38平方米，容積率1.5，起始樓面價4570元/平方米，起始價2.02億元。最終成都市產城振興置業發展有限公司以樓面價4570元/平方米底價競得地塊，成交總價2.02億元。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/11/2025 14:06
