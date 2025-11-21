《中國房產》招商蛇口等在上海成立置業公司

企查查APP顯示，近日，上海招越置業有限公司成立，法定代表人為黃俊傑，註冊資本2000萬元人民幣，經營範圍包含房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；房地產經紀；物業管理；停車場服務等。
企查查股權穿透顯示，該公司由招商蛇口(深:001979)全資子公司平湖招陸置業有限公司、上海樾恒企業管理有限公司等共同持股。
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？
21/11/2025 14:49
《經濟通通訊社21日專訊》
