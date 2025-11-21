  • 會員
AH股新聞

21/11/2025 17:30

【聚焦數據】廣東前10月房地產開發投資同比降20.7%，商品房銷售額降16.7%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣東1-10月房地產開發投資7585.29億元，同比降20.7%
▷ 同期商品房銷售額7836.31億元，同比降16.7%
▷ 珠三角地區房地產投資降20.8%，銷售面積降17.1%

　　據廣東統計信息網，1-10月份，廣東全省房地產開發投資7585.29億元(人民幣．下同)，同比下降20.7%。其中，商品住宅投資5826.13億元，下降15.3%。

　　分區域看，珠三角地區房地產開發投資6641.48億元，同比下降20.8%；粵東粵西粵北地區房地產開發投資943.81億元，下降20.2%。

*首10月廣東房屋新開工面積降17.7%*

　　1-10月份，全省房屋施工面積64969.08萬平方米，同比下降11.3%，其中新開工面積3337.41萬平方米，下降17.7%；全省房屋竣工面積3199.76萬平方米，下降18.9%。

　　1-10月份，全省新建商品房銷售面積5129.82萬平方米，同比下降14.1%，其中商品住宅銷售面積4114.60萬平方米，下降12.7%；商品房銷售額7836.31億元，下降16.7%，其中商品住宅銷售額6803.71億元，下降17.0%。

　　分區域看，珠三角地區新建商品房銷售面積3461.71萬平方米，同比下降17.1%；粵東粵西粵北地區銷售面積1668.12萬平方米，下降7.4%。

　　1-10月份，全省房地產開發投資本年實際到位資金10901.06億元，同比下降4.5%。其中，國內貸款2482.38億元，增長31.1%；自籌資金3316.68億元，下降14.2%；定金及預收款3042.96億元，下降12.3%；個人按揭貸款1570.56億元，下降8.4%。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

