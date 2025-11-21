  • 會員
AH股新聞

21/11/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.88%，創業板挫超3%，鋰礦股集體跌

　　A股市場早盤震盪調整，三大指數大幅低走，滬綜指上午收跌1.88%報3857.24點，盤中曾挫逾2%，創一個月來新低；創業板指上午收挫3.18%，深成指也軟2.72%。兩市半日成交13055萬億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加18%。盤面上個股普跌，滬深超4700隻個股下跌。

　　鋰礦概念集體調整，贛鋒鋰業(深:002460)、盛新鋰能(深:002240)等多股跌停。11月20日晚間，廣州期貨交易所上調碳酸鋰期貨部分合約的交易手續費及收緊交易限額。隨著新能源產業鏈波動加劇，碳酸鋰期貨熱度持續上升，本次手續費與限額的雙管調控，被業內視為交易所對市場節奏的重要再平衡，有助於遏制無序投機，增強品種功能發揮的可持續性。廣期所碳酸鋰主力合約盤中一度跌超7%。

　　另外，半導體板塊跟隨海外科技股頹勢下跌，存儲芯片領跌，德明利(深:001309)跌停。美股周四（20日）下殺，英偉達(Nvidia)的強勁財報未能打消投資人對高估值的擔憂，股價先升後回，拖累整個科技行業以至美股三大指數表現。

　　上漲方面，僅水產股及軍貿概念股逆勢走揚，農業種植股升幅領先。
《經濟通通訊社21日專訊》

