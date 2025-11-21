《Ａ股行情》滬綜指午後跌1.4%，鋰礦股跌幅居前

A股市場午後續軟，滬綜指跌1.39%，報3876.49點，滬深300指數跌1.37%，深成指挫2.05%，創業板指跌2.47%。上海B股走低1.69%，深圳B股跌1.32%。鋰礦、有色金屬股跌幅最靠前。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/11/2025 13:42
