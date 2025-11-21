《Ａ股行情》滬綜指收挫2.45%近兩個月低，本周大跌3.9%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 本周滬綜指累跌3.9%，深成指跌3.41%，創業板指跌4.02%
▷ 中日關係緊張，中方暫停日本水產品進口
A股三大指數潰跌，滬綜指全日挫2.45%、報3834.89點，為9月23日（當日收報3821.83點）以來收市新低，連跌兩周，本周跌幅更擴大至3.9%，為今年1月首周以來最大單周跌幅。深成指軟3.41%，創業板指重創4.02%。跌市資金出逃，滬深兩市全天成交近1.97萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2575億元或15%。
盤面上，鋰礦股全日走頹，板塊挫8%，贛鋒鋰業(深:002460)跌停。外電消息指，寧德時代(深:300750)已制定初步計劃，在12月初前重啟其枧下窩礦，價仍挫2.5%。銀行股盤中拉升護盤，中行(滬:601988)曾漲2.4%，最終升幅收窄至0.8%。
分析認為，海外股市的暴跌、對AI潛在泡沫的憂慮以及對中國股市監管層潛在變動的擔憂，都成為劇烈拋售的背後推手；此外，自4月初以來強勁反彈的中國股市也可能因為機構在年底的收益兌現而遭遇賣出壓力。
回顧本周，日本首相高市早苗涉台言論觸發中日矛盾爆發。中方態度強硬、要求日方收回錯誤言論，並率先由外交部、教育部發出避免赴日提醒，引發國內航空機票退票、旅行團取消行程等。日本外交官員雖赴京交涉，惟拒絕收回日相言論，雙方會談不歡而散；隨後中國宣布暫停日本水產品進口，消息指中國並暫停與日本談判恢復牛肉進口問題。兩國緊張局勢未見緩和，日股大跌，A股本周亦有四個交易日收跌。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4453.61
|-2.44
|上證指數
|3834.89
|-2.45
|8249.31
|深證成指
|12538.07
|-3.41
|11407.30
|創業板指
|2920.08
|-4.02
|科創50
|1285.83
|-3.19
|B股指數
|249.45
|-1.76
|2.07
|深證B指
|1280.37
|-1.73
|0.99
