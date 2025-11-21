【廣州車展】2025廣州車展開幕，近百輛新車首發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今日正式開幕，一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，展期至本月30日。本屆廣州車展主題為「新科技．新生活」，展覽面積達22萬平方米，展車總數1085台，其中首發新車93台、新能源車629台。



據介紹，各品牌在本屆車展呈現「自主引領、合資發力、新勢力扎堆」的多元競爭態勢。燃油車加速發力，多家合資品牌在車展上落地搭載高階智駕的燃油車，呈現智能化追趕之勢。其中，東風日產將帶來天籟鴻蒙座艙版車型，廣汽豐田將亮相鋒蘭達智能版車型，將高階智駕下探至人民幣15萬元以內。



*多個品牌展示高階輔助駕駛系統開發成果*



大眾、豐田、奔馳（港稱「平治」）等國際品牌在車展上也將展示其加速聚焦中國市場高階輔助駕駛系統開發的落地成果。如奔馳展示自主研發的MB.OS操作系統最新進展，奧迪與華為深化合作的車型A5L領航版亮相。此外，鴻蒙智行、小米汽車等20餘家新勢力品牌悉數登場。



汽車產業鏈展區重點則組織電機電控、充電儲能、自動駕駛、智能座艙、生態互聯、人工智能等新題材，展商數量大增81%。主辦方並聯手海內外專業機構舉辦多場貿易洽談會及採購配對會，助力中國汽車產業鏈企業國際化發展。



本屆廣州車展還首次引入智能客服系統，實現「零等待」響應，安全服務方面也進行全面升級，首次啟用全景式安防系統，新增AI分析服務器，安保人員全面配備翻譯機。

《經濟通通訊社21日專訊》