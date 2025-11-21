  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 10:34

【廣州車展】小米發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 小米在2025廣州車展發布HAD增強版輔助駕駛系統
▷ 雷軍確認未出席車展，李肖爽公布AEB/AES技術參數
▷ 小米2025年AI研發投入超70億元，團隊規模1800人

　　第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今起一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，去年成為廣州車展焦點的小米(01810)CEO雷軍今早在微博回覆網民稱，今年不會現身展會；小米汽車副總裁李肖爽則在現場發布小米端到端輔助駕駛--小米HAD增強版，強調「安全是前提，安全是基礎，安全是一切」。

　　小米HAD增強版是在小米原有1000萬Clips版本基礎上的重大技術升級，引入了「強化學習」與「世界模型」兩大前沿AI技術，旨在實現更接近人類駕駛習慣的決策邏輯和更精準的環境感知能力。

　　李肖爽介紹，小米HAD增強版AEB(自動緊急剎車系統)全面升級，AEB前向速度域從5-135km/h擴展至1-135km/h，同時新增後向速度域1-30km/h；另外，推出AES緊急轉向輔助，當識別到前方碰撞風險，且無法通過AEB有效避免或降低碰撞風險時，將通過緊急轉向輔助進行避讓。AES支持80-135km/h工作速度域，最多支持連續2次轉向避讓。

　　他透露，搭載小米HAD增強版車型最高支持20項安全輔助功能，並提醒用戶，輔助駕駛不是自動駕駛，駕駛仍需時刻保持專注。

*小米今年在AI領域研發投入超70億人民幣*

　　對於外界有聲音質疑，小米汽車輔助駕駛起步有點晚「會不會有點跟不上？」他強調，「我們充滿信心」，輔助駕駛技術本質是AI，2025年小米在AI領域研發投入超70億元人民幣，目前小米智能駕駛團隊超1800人，其中博士108人，並設立了北京、上海、武漢三大研發中心。

　　他又提到，2025年7月26日1000萬Clips版本發布以來，輔助駕駛活躍佔比90%，輔助駕駛用戶達47.3萬人，輔助駕駛累計里程突破3億公里，避免可能的碰撞累計45.7萬次，泊車輔助累計使用3096.4萬次。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區