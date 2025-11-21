【廣州車展】小米發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今起一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，去年成為廣州車展焦點的小米(01810)CEO雷軍今早在微博回覆網民稱，今年不會現身展會；小米汽車副總裁李肖爽則在現場發布小米端到端輔助駕駛--小米HAD增強版，強調「安全是前提，安全是基礎，安全是一切」。



小米HAD增強版是在小米原有1000萬Clips版本基礎上的重大技術升級，引入了「強化學習」與「世界模型」兩大前沿AI技術，旨在實現更接近人類駕駛習慣的決策邏輯和更精準的環境感知能力。



李肖爽介紹，小米HAD增強版AEB(自動緊急剎車系統)全面升級，AEB前向速度域從5-135km/h擴展至1-135km/h，同時新增後向速度域1-30km/h；另外，推出AES緊急轉向輔助，當識別到前方碰撞風險，且無法通過AEB有效避免或降低碰撞風險時，將通過緊急轉向輔助進行避讓。AES支持80-135km/h工作速度域，最多支持連續2次轉向避讓。



他透露，搭載小米HAD增強版車型最高支持20項安全輔助功能，並提醒用戶，輔助駕駛不是自動駕駛，駕駛仍需時刻保持專注。



*小米今年在AI領域研發投入超70億人民幣*



對於外界有聲音質疑，小米汽車輔助駕駛起步有點晚「會不會有點跟不上？」他強調，「我們充滿信心」，輔助駕駛技術本質是AI，2025年小米在AI領域研發投入超70億元人民幣，目前小米智能駕駛團隊超1800人，其中博士108人，並設立了北京、上海、武漢三大研發中心。



他又提到，2025年7月26日1000萬Clips版本發布以來，輔助駕駛活躍佔比90%，輔助駕駛用戶達47.3萬人，輔助駕駛累計里程突破3億公里，避免可能的碰撞累計45.7萬次，泊車輔助累計使用3096.4萬次。

《經濟通通訊社21日專訊》