【廣州車展】廣汽豐田鴻蒙聯手「鉑智7」發布，目標「20萬級純電旗艦第一車」

第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今起一連十天舉行，展車多達1085輛，包括93輛首發新車、629輛新能源車。其中，廣汽豐田鴻蒙旗艦D級純電轎車--鉑智7正式發布，並開啟預訂。廣汽豐田揚言，新車目標成為「20萬級純電旗艦第一車」。



*廣汽豐田：2028年全面衝刺實現百萬產銷*



廣汽豐田執行副總經理文大力還表示，2026年，廣汽豐田計劃年產銷超過80萬台，再通過大幅提升新能源銷量佔比，到2027年實現10%以上的銷量增長，2028年全面衝刺實現百萬產銷。



據《IT之家》報道，鉑智7由中國工程師團隊主導研發，搭載華為鴻蒙座艙和華為Drive One電驅，最大功率207千瓦，採用中創新航磷酸鐵鋰電池，最高車速180km/h。鉑智7還是行業首款搭載華為和小米雙生態的車型，搭載Momenta智能輔助駕駛，採用一體融合式的端到端大模型，支持城市與高速的高階輔助駕駛。



廣汽豐田今年6月宣布與華為、Momenta、小米達成合作，並正式接入小米「人車家」生態，鉑智7率先開放硬件生態接口。未來廣汽豐田的車型將支持更多小米生態設備，如對講機、車載手機支架、智能香氛系統、中控屏物理按鍵、智能雙表盤等。

