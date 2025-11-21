  • 會員
21/11/2025 16:53

《中國要聞》財政部、中證監：推薦增補兩家會計師事務所從事H股企業審計

　　財政部辦公廳、中國證監會辦公廳發布關於開展會計師事務所從事H股企業審計業務名單增補工作的通知，稱將在目前10家從事H股企業審計業務的會計師事務所基礎上，推薦增補兩家符合要求的會計師事務所加入H股企業審計業務名單。符合要求的內地會計師事務所可自願申請參加名單增補工作，財政部、中證監將嚴把質量標準，擇優選擇。

*推薦不搞「終身制」，並非永久有效*

　　財政部、中證監有關部門負責人就上述通知指出，財政部、中證監將根據內地與香港有關監管要求，對獲准從事H股企業審計業務的會計師事務所進行嚴格管理。有關推薦不搞「終身制」，並非永久有效，財政部、中證監將健全完善名單動態管理和市場退出機制，每年結合證券服務業務備案和執業質量檢查工作對H股會計師事務所進行綜合評估，對於不再符合上述通知基本要求的將撤回推薦。

　　同時，財政部將H股企業審計業務項目納入省級以上財政部門每年開展一次執業質量檢查（「一年一查」）的項目抽檢範圍，每年在檢查H股會計師事務所時，抽檢部分H股企業審計業務項目。財政部、中證監並將強化對H股會計師事務所和註冊會計師的後續監管，與香港方面及時互通H股會計師事務所的審計情況，加強信息共享。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

