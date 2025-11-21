【廣州車展】鍾漢良以準車主亮相蔚來展台，古天樂成樂道L90黑騎士特別版大使

2025廣州車展今起一連十天舉行。蔚來(09866)及旗下樂道的展台分別出現了兩位型男--鍾漢良和古天樂。據《新浪科技》報道，鍾漢良作為蔚來全新ES8準車主亮相，提到自己車還在等待交付，蔚來汽車董事長李斌開玩笑稱，他自己的車輛也排到明年才能交付。



*李斌喊話鍾漢良粉絲「趕緊下單」*



李斌又稱，屆時自己將向鍾漢良親自交車；兩人相約到時一起深圳打高爾夫。李斌發現在場有鍾漢良的粉絲後，還喊話「趕緊下單」。



談到香港市場，李斌表示，正在積極準備，將蔚來的應用產品設備做好，並與樂道等合作夥伴商討相關事宜。



*李斌贈古天樂「寶劍」稱「夢回尋秦記」*



另外，蔚來繼「莫文蔚來」(今年9月NIO DAY表演 嘉賓兼蔚來全新ES8首席體驗官為莫文蔚 )之後大玩「古天樂道」梗，旗下家庭用車品牌「樂道汽車」在會場發布樂道L90黑騎士特別版，請古天樂任大使。古天樂先用廣東話戲言「以為邀請我是因為我長的黑」，又表示「做人最重要的就是開心，一家人最重要的是齊齊整整」。李斌笑稱，「雖然我老婆是廣東人，但剛才的粵語沒太聽懂，還需要學習」。



古天樂在樂道L90黑騎士特別版上簽名，李斌回送一把「寶劍」（小咕臣），稱有點夢回尋秦記。



樂道L90黑騎士特別版整車購買30.68萬人民幣起，電池租用方案22.08萬人民幣起，限量999台。

《經濟通通訊社21日專訊》