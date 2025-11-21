  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 16:30

【廣州車展】鍾漢良以準車主亮相蔚來展台，古天樂成樂道L90黑騎士特別版大使

　　2025廣州車展今起一連十天舉行。蔚來(09866)及旗下樂道的展台分別出現了兩位型男--鍾漢良和古天樂。據《新浪科技》報道，鍾漢良作為蔚來全新ES8準車主亮相，提到自己車還在等待交付，蔚來汽車董事長李斌開玩笑稱，他自己的車輛也排到明年才能交付。

*李斌喊話鍾漢良粉絲「趕緊下單」*

　　李斌又稱，屆時自己將向鍾漢良親自交車；兩人相約到時一起深圳打高爾夫。李斌發現在場有鍾漢良的粉絲後，還喊話「趕緊下單」。

　　談到香港市場，李斌表示，正在積極準備，將蔚來的應用產品設備做好，並與樂道等合作夥伴商討相關事宜。

*李斌贈古天樂「寶劍」稱「夢回尋秦記」*

　　另外，蔚來繼「莫文蔚來」(今年9月NIO DAY表演嘉賓兼蔚來全新ES8首席體驗官為莫文蔚)之後大玩「古天樂道」梗，旗下家庭用車品牌「樂道汽車」在會場發布樂道L90黑騎士特別版，請古天樂任大使。古天樂先用廣東話戲言「以為邀請我是因為我長的黑」，又表示「做人最重要的就是開心，一家人最重要的是齊齊整整」。李斌笑稱，「雖然我老婆是廣東人，但剛才的粵語沒太聽懂，還需要學習」。

　　古天樂在樂道L90黑騎士特別版上簽名，李斌回送一把「寶劍」（小咕臣），稱有點夢回尋秦記。

　　樂道L90黑騎士特別版整車購買30.68萬人民幣起，電池租用方案22.08萬人民幣起，限量999台。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區