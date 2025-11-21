  • 會員
21/11/2025 15:36

【廣州車展】東風日產「天籟．鴻蒙座艙」上市售12.99萬元起，首款鴻蒙座艙燃油車

　　第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今起一連十天舉行。東風日產在展會上宣布，全球首款鴻蒙座艙燃油車「天籟．鴻蒙座艙」正式上市，限時價12.99萬元人民幣起。

　　據介紹，新車全系標配華為鴻蒙座艙5，搭載15.6英寸HUAWEI車載智慧屏，最新HarmonySpace 5及MoLA架構，提供48個鴻蒙座艙原生精品應用，支持跨設備無縫流轉、AI語音助手等實用便捷功能，並集成無麥K歌、笑臉抓拍等豐富情景應用。同時，搭載豪車同源HUAWEI SOUND音響系統，配備17 個高保真揚聲器；還搭載可升降式星環散射體，讓聲音以180度角均勻擴散。

　　新車並擁有日產的傳統強項--座椅搭載40mm無級伸長氣動腿托，配有座椅按摩。與主駕同標準配置的「女王副駕」，不僅具備通風、加熱、按摩、記憶，還擁有迎賓模式、多向電動調節等功能。

　　動力方面，新車提供2.0L和2.0T兩款發動機，其中2.0L發動機最大功率115kW，峰值扭矩197Nm；2.0T VC-Turbo發動機最大功率179kW，峰值扭矩371Nm，傳動系統匹配可模擬8速換擋的CVT無級變速箱。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

