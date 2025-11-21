【廣州車展】長安啟源全新Q05上市，「新央企」首款純電小型SUV，售7.99萬元起

第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今起一連十天舉行。長安汽車(深:000625)在會場上宣布，長安啟源全新Q05車型正式上市，共推出6款車型，售價7.99萬元人民幣起。



作為新央企首款全球純電小型SUV，新車基於天樞架構純電專屬平台打造，搭載激光雷達，採用4nm天璣座艙芯片，CLTC純電續航最大506km，並配備前排8點式按摩座椅、副駕腿托、50W無線快充、全景天幕，以及哨兵模式等多種功能配置。



新車還具備AI運動視覺交互系統，融合科大訊飛星火大模型，支持可見即可說、連續對話、免喚醒等功能。同時，新車全面兼容華為HiCar、CarPlay、Carlink、榮耀互聯等主流手機互聯，覆蓋包括iPhone 17在內的最新機型。



動力方面，全新Q05採用金鐘罩3C超充電池2.0，標配寧德時代電芯提供40.29 kWh與51.91 kWh兩種電池版本，對應CLTC續航為405km與506km。3C快充可在15分鐘內將電量從30%補充至80%。



*長安汽車：擬到2030年累計推出超50款全新新能源車型*



此外，長安汽車表示，計劃到2030年累計推出超50款全新新能源車型，這些車型均將搭載長安全新的天樞智能架構；屆時海外銷量目標是佔比突破30%。

《經濟通通訊社21日專訊》