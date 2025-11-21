  • 會員
21/11/2025 13:49

【聚焦數據】深圳10月出口跌幅收窄至0.9%，進口轉跌5.7%

▷ 深圳前10月進出口3.74萬億元，居內地城市首位
▷ 10月出口跌0.9%，跌幅收窄3.8百分點；進口跌5.7%
▷ 前10月鋰電池出口增35.6%，電腦零部件進口增12.3%

　　深圳海關公布，今年前10個月，深圳累計進出口達3.74萬億元(人民幣．下同)，規模保持內地城市首位，同比則下跌0.2%。其中，出口2.27萬億元，下跌4.3%；進口1.47萬億元，增長6.8%。數據顯示，深圳外貿呈現平穩增長態勢，規模持續擴大，結構不斷優化，外貿運行穩中有進。

　　10月，深圳市進出口總值3748.8億元，同比下跌2.8%，跌幅較9月擴大1.5個百分點。其中，出口2320.8億元，下跌0.9%，跌幅較9月收窄3.8個百分點；進口1428.1億元，下跌5.7%，是連續8個月保持增長後轉跌，9月為增長4.4%。

*前10個月深圳出口鋰電池增35.6%*

　　傳統電子信息產業和新興產業相關產品出口逆勢增長。前10個月，深圳出口機電產品1.72萬億元，增長4%，佔75.7%。傳統電子信息領域，電腦及其零部件、音視頻設備及其零件分別出口2639.6億元、755.9億元，分別增長9.6%、6.5%。新興產業中，鋰電池、3D打印機、醫療器械分別出口700.6億元、67.5億元、251.2億元，分別增長35.6%、19.8%、5.5%。

*前10個月深圳進口電腦零部件增12.3%*

　　進口方面，電子零部件和農產品進口快速增長。前10個月，深圳進口機電產品1.2萬億元，增長8.5%，佔同期深圳進口總值的81.6%；進口以顯卡、服務器為主的電腦零部件2427億元，增長12.3%。同期，進口農產品822.6億元，增長10%，佔5.6%。

*前10個月深圳對日本進出口增17.1%*

　　前10個月，深圳對前十大貿易夥伴合計進出口2.93萬億元，增長1.9%，佔78.5%。其中，深圳對香港、台灣分別進出口6383.3億元、4114.6億元，增長均為10.6%；對歐盟、韓國、日本、墨西哥分別進出口3841.3億元、2018.7億元、1791.8億元、521億元，分別增長2.9%、8.2%、17.1%、0.9%。

　　前10個月，深圳以一般貿易方式進出口2萬億元，佔同期深圳進出口總值的53.5%。同期，保稅物流進出口1萬億元，增長7.2%，佔26.8%；加工貿易進出口7179.1億元，增長2.4%，佔19.2%。

　　前10個月，深圳民營企業進出口2.56萬億元，佔68.5%。同期，外商投資企業進出口1.05萬億元，增長13.2%，佔28%；國有企業進出口1258.8億元。
《經濟通通訊社21日專訊》

