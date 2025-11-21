龍源電力(00916)發行超短期融資券籌獲20億人幣，票息1.56%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，已發行超短期融資券，發行總額為20億元人民幣，票面利率為1.56%，所募集資金擬用於置換存量有息債務及補充流動資金。
該集團指，超短期融資券期限為180天，單位面值為100元人民幣，利息自昨日起開始計算。超短期融資券由中國工商銀行和渤海銀行作為主承銷商公開發售。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/11/2025 08:39
