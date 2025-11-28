兗礦能源(01171)3.5億人幣向控股股東收購礦山機械製造公司

兗礦能源(01171)(滬:600188)公布，斥3.45億元人民幣向控股股東收購高端支架公司100%股權。



該集團指，高端支架公司從事礦山機械製造；通用設備製造；通用設備修理等業務，去年純利1336萬元人民幣。該集團指，收購能夠解決同業競爭，並將加速裝備製造業一體化布局，助推煤礦智能化建設進程。

《經濟通通訊社28日專訊》