《Ａ股異動》廣汽集團A漲停，現報8.36元人幣

廣汽集團A股(滬:601238)現漲停，報8.36元(人民幣．下同)，升10%，最低價8.36元；成交1329萬股，成交金額1.11億元；換手率0.2%。
廣汽集團H股(02238)升7.9%，報3.41港元，最高價3.41港元，最低價3.41港元；成交360.52萬股，成交金額1229萬港元。廣汽集團A股較H股呈169.3%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 09:26
