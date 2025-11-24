三一重工(06031)超額配股權部分行使發8902萬新H股，多籌19億元

三一重工(06031)(滬:600031)公布，整體協調人本身及代表國際包銷商已於上周末（22日）部分行使超額配股權，涉及發行合共8901.56萬股H股，以每股H股21.3元計，額外集資約18.96億元。



該集團指，超額配發股份佔超額配股權獲行使前全球發售項股份總數約14.09%，根據全球發售發行的H股佔總股本比重由6.94%升至擴大後股本約7.84%。

《經濟通通訊社24日專訊》