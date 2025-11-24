中國能源建設(03996)選舉執董兼副董事長倪真任董事長，倪真不再擔任總經理

中國能源建設(03996)(滬:601868)公布，選舉執行董事兼副董事長倪真為董事長，任期自董事會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿止；根據工作安排，倪真不再擔任總經理職務。
該集團指，倪真亦擔任戰略委員會主任及授權代表，自上周五（21日）起生效。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 08:59
