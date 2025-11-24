  • 會員
24/11/2025 08:59

天岳先進(02631)股東國材基金累計減持1.97%股權，套現7.5億元人民幣

　　天岳先進(02631)(滬:688234)公布，有關股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）減持計劃，自9月17日至上周四（20日），共減持約954.9萬股，佔1.97%股權，每股減持價69.14至90.47元人民幣，套現約7.5億元人民幣。

　　該集團指，國材基金持股降至約2912.5萬股，所持股權由8.1%下降至約6%。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

