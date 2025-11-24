天岳先進(02631)股東國材基金累計減持1.97%股權，套現7.5億元人民幣

天岳先進(02631)(滬:688234)公布，有關股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）減持計劃，自9月17日至上周四（20日），共減持約954.9萬股，佔1.97%股權，每股減持價69.14至90.47元人民幣，套現約7.5億元人民幣。



該集團指，國材基金持股降至約2912.5萬股，所持股權由8.1%下降至約6%。

《經濟通通訊社24日專訊》