《中國要聞》李強晤德國總理：加強戰略溝通，打造新興領域合作

當地時間11月23日，國務院總理李強在約翰內斯堡會見德國總理默茨。李強表示，中方願同德方加強戰略溝通，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係發展的政治基礎，拓展各領域務實合作，不斷豐富雙邊關係內涵。



*打造新能源、智能製造、生物醫藥、氫能技術、智能駕駛等新興領域合作亮點*



李強指出，中德互為重要經貿夥伴。希望德方秉持理性務實的對華政策，排除干擾壓力，聚焦共同利益，鞏固合作根基。中方願同德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態開展創新合作，打造新能源、智能製造、生物醫藥、氫能技術、智能駕駛等新興領域合作亮點，推動產業轉型升級，激發合作新動能。中方願同德方加強在聯合國、二十國集團等機制的溝通協調，推動完善全球治理，維護多邊主義和自由貿易，做促進和平與發展的建設性、確定性力量。



*德方願加強同中方在國際事務中的溝通協調*



默茨表示，德方重視發展對華關係，相信中國「十五五」規劃將為德國和歐盟帶來機遇，願秉持開放姿態，深化雙邊政治、經貿關係，加強對話交流，拉緊合作紐帶，面向未來挖掘科技等新興領域合作潛力。德方願為推動歐中對話發揮建設性作用。德中都是經濟全球化的受益者、支持者，德方願加強同中方在國際事務中的溝通協調，維護自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進全球和平穩定發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》