25/11/2025 18:15

《基金觀點》惠理：A股在十五五政策支持下受惠，日股估值偏高

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 惠理基金鍾慧欣分享多元資產看法
▷ 中國A股受惠「十五五規劃」政策支持
▷ 日本股市估值偏高，韓台受AI及半導體需求

　　惠理基金首席投資總監-多元資產投資鍾慧欣近日分享了她對多元資產的最新看法。

　　全球風險資產表現個別發展，反映投資者一方面對中美貿易緊張局勢緩和抱持樂觀態度，但另一方面亦憂慮全球經濟增長放緩及市場估值偏高所帶來的壓力。

　　在中國內地及香港市場方面，投資焦點正逐步由宏觀及地緣政治議題轉向企業基本面，惟企業盈利預測上調幅度仍然有限。中國A股則在「十五五規劃」政策支持下受惠，相關政策方向明確強調擴大內需與推動科技創新，惟現時增長型板塊的估值已接近歷史高位。

　　亞洲（日本除外）股市之中，南韓及台灣股市持續受惠於人工智能及半導體相關的強勁需求，而東南亞市場的估值則仍具吸引力，近期亦開始出現外資重新流入的跡象。日本股市則受惠於新任首相高市早苗延續寬鬆政策的預期而上升，惟當地股市整體估值亦已偏高。

*金價急升後進整固期，料仍續受惠央行增持*

　　固定收益方面，亞洲投資級及高收益債券的信貸息差已處於歷史偏低水平，因而限制債價進一步上行的空間；另外，金價在急升後進入整固期，但料仍會繼續受惠於各國央行的持續增持。隨著股票、企業債及商品等風險資產之間的相關性上升，以收益及多元化為核心的多資產策略，仍然是較佳的配置方向，以應對在年底期間市場氣氛較為審慎、但整體看法仍然傾向正面的市場環境。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
 
《環富通基金頻道25日專訊》

