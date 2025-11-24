  • 會員
24/11/2025 11:53

《投資展望》巴克萊：AI推動增長趨勢將於明年持續，美國科技股料續引領市場

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 巴克萊報告稱AI推動美國經濟增長
▷ 美國科技股受AI需求及資本支出支撐
▷ 中國股票估值較低，政府支持科技行業

　　巴克萊研究團隊發表全球經濟展望季度報告指，人工智能從兩方面推動美國經濟增長：首先，AI資本支出為美國經濟增長貢獻近1個百分點，同時AI主題（及與AI相關的股票）亦同樣推動股市。儘管就業增長疲弱而且受關稅衝擊，但財富效應仍支撐消費需求。AI推動增長的趨勢將於明年持續，而且不可逆轉。
　
*貨幣政策及貿易問題影響力將減弱，AI趨勢或面臨瓶頸*

　　傳統宏觀因素包括貨幣政策等於明年的影響力將減弱。預計大多主要央行在2026年將保持觀望狀態：歐洲央行的活動將暫告一段落，英國央行的減息周期亦接近尾聲，日本央行還將加息一至兩次。預計聯儲局將減息三次。新任主席的就職不會引發市場對聯儲局獨立性的憂慮。
　
　　市場對於《國際緊急經濟權力法》可能導致關稅大幅下降的預期經已過去。即使最高法院否決該法案，美國仍將通過行業關稅將稅率調整至同等限制水平。但和貨幣政策一樣，貿易問題在明年的影響亦將減弱。市場對關稅議題關注度已經降低，對相關政策消息反應逐漸減弱，而且各經濟體已作出相關應對措施。
　
　　美國以至全球經濟面臨的最大風險在於2026年AI趨勢可能面臨瓶頸：估值壓力、融資需求、能源制約等均為潛在隱憂。但至少在未來幾個季度，這些憂慮被誇大。美國正處於大規模產業投資周期中，而趨勢將在明年得以延續。

*美國大型科技股仍將受惠強勁需求，看好中國內地股票*
　
　　報告續指，科技股將繼續帶動市場增長，這主要受惠於AI資本支出的持續增長，以及雲服務和數碼廣告業務保持雙位數的穩健增速。儘管近期部分個股的回調是由於市場出現合理的質疑情緒，但只要美國勞動力市場不顯著惡化，大型科技股整體仍將受惠於強勁需求。雖然預計勞動力市場將有所疲弱，但出現急劇放緩的可能性較低，而且任何疲弱迹象將可能促使聯儲局進一步減息，從而為股市提供支撐。目前AI基礎設施需求仍超過供給，因此利好芯片製造商和零件供應商股票。隨著貿易和財政政策的消息影響減弱，AI資本支出將成為推動美國GDP增長的主要因素。
　
　　報告又提到中國股票在2025年表現不錯，所有中國股票權重較高的主要指數都表現良好，港股市場更成為今年表現最好的市場之一。儘管如此，比較其他主要市場股票，中國股票估值仍較低。以上海證券綜合指數為例，其市盈率仍處於十幾倍的低位。中國股票依然存在一定的折讓。
　
　　中國政府已明確表示對科技行業大力支持，幾乎每周都有新興科技領域取得突破的消息傳出。第二十屆四中全會亦將科技列為重點領域。當前A股市場漲幅顯著落後於恒生指數，存在上漲空間。此外，中國家庭儲蓄規模龐大，亦將為市場提供有力支撐。
　
　　從歷史上看，中國家庭一直有較高的儲蓄水平。但在過去幾十年間，大部分儲蓄流向房地產投資。自2021年房地產泡沫破裂以來，情況有所停頓。及後幾年，大量儲蓄積壓在低利率存款中。到2025年，這些儲蓄終於開始逐步流入A股。此資金流動將在未來幾個月繼續推動當地股市上漲。
　
*中國堅決鞏固製造業優勢，製造業貿易順差或進一步擴大*
　
　　中國最新的五年規劃仍強調對關鍵製造領域的投資及其主導地位。中國在全球製造業中的佔比已從二十年前的不足10%升至如今約30%，超過美國、日本和德國佔比的總和。
　
　　2026年3月中國將發布下一個五年規劃，而此前召開的第二十屆四中全會並未顯示這一戰略將帶來的根本性轉變。會議重點強調「引領發展新質生產力」、「建設現代化產業體系」、「保持製造業合理比重」等主張。產業重心可能從已形成的綠色技術優勢（可再生能源、電池、電動汽車）逐步轉向數碼技術、芯片和AI，但強化產能建設的核心方向未變。
　
　　此外，中國家庭消費已逐漸轉向服務業，令國內消化製造業產出的比例持續收窄。在產業政策支持下，中國製造業持續擴張，新增產出將出口至海外。中國龐大的製造業貿易順差可能會進一步擴大，若未能被服務貿易逆差抵銷，這意味著中國的經常帳順差亦將持續擴大。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道24日專訊》

