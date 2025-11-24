《神州頭條》財經報章頭版摘要：國債密集發行，積極財政政策發力

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



智庫報告解析習近平生態文明思想對全球可持續發展的理論貢獻與實踐引領

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

21日，在四川成都舉行的2025全球熊貓夥伴大會上，由新華社國家高端智庫和習近平生態文明思想研究中心共同撰寫的智庫報告《攜手邁向生態友好的現代化--習近平生態文明思想對全球可持續發展的理論貢獻與實踐引領》面向全球發布。當日，同主題智庫報告也在北京舉行的全球南方現代化論壇上進行發布。



賦能「強鏈補鏈」，併購重組激活產業升級新動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

促進戰略協同、賦能產業鏈「強鏈補鏈」成為今年以來併購重組市場新趨勢。Wind數據顯示，截至11月23日，今年以來首次披露併購重組事項公司151家，遠超去年同期水平，以產業整合為導向的深度併購成為主流。



國債密集發行積極財政政策持續發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當前，國債發行進入密集期。11月24日，財政部招標發行970億元記帳式附息國債和600億元記帳式貼現國債。11月26日，還有2隻短期國債將發行。專家表示，國債密集發行是積極財政政策持續發力的重要體現。後續積極財政政策取向料延續，應用好用足特別國債、專項債等工具，加強國債資金監管考核，確保政策效能充分釋放，護航穩增長。





《上海證券報》



回購增持「進度條」頻頻刷新，上市公司紛紛出手穩預期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

面對近幾個交易日的市場波動，龍頭上市公司作出有力回應。11月21日和23日晚間，多家上市公司增持回購進展、提質增效方案和經營類公告齊發，超60家滬市公司集體釋放積極訊號。從公告內容看，一批龍頭公司及股東持續回購增持築信心，「硬科技」企業合同訂單、研發利好喜訊不斷。



人行將在港發行450億元央票，滿足離岸市場投資需求

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月24日，中國人民銀行將在香港招標發行450億元兩期中央銀行票據，包括300億元3個月（91天）期和150億元1年期。兩期央票均自2025年11月26日起息。這是2025年以來，人行第六次發行離岸央票。從發行節奏看，今年以來中國人民銀行在1月、2月、6月、8月、9月和11月分批發行離岸央票，單次規模維持在300億元至600億元之間，發行步入常態化。其中，1月和9月單次發行規模達600億元，同為史上最大單次發行規模。



16隻公募產品同日獲批，硬科技板塊有望迎增量資金

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月21日，16隻科技主題基金集中獲批，其中部分產品為上報當日即獲批。近期，市場對AI產業是否過熱的討論升溫，多家機構對科技板塊的長期投資價值依然看好。16隻集中獲批的科技主題基金中，包括華泰柏瑞基金、易方達基金、景順長城基金等7家基金公司旗下各1只的首批科創創業人工智能ETF。





《證券時報》



李強出席二十國集團領導人第二十次峰會第二及第三階段會議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間11月22日和23日，國務院總理李強在約翰內斯堡出席二十國集團領導人第二十次峰會第二及第三階段會議，分別圍繞「建設一個韌性的世界」和「造福所有人的公平公正未來」議題發言。李強表示，當前氣候變化、能源、糧食等多重挑戰疊加，需要國際社會以團結凝聚力量、靠協作破解難題。二十國集團應當推動更為廣泛的國際合作，共同應對挑戰，合力推動發展。



銀行股增持潮湧，逆市走強彰顯投資新邏輯

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，A股市場再現震蕩調整，多家上市銀行獲增持，銀行股整體逆市走強。其中，南京銀行獲外資大股東增持1.28億股，持股比例創歷史新高；成都銀行兩家大股東聯手增持約3424.7萬股。



中國業務扎堆分拆，洋品牌競逐大市場

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月4日，全球最大咖啡連鎖品牌星巴克宣布與博裕投資達成戰略合作，雙方將成立合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務；6天後，RBI集團宣布將與CPE源峰成立合資公司，意在提振漢堡王中國的業績。眼下具有高度確定性與成長性的中國超大規模市場既是各國經營主體的發展機遇，跨國企業的積極調整也是應對激烈競爭的務實之舉。