24/11/2025 17:07

《神州經脈》中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬

▷ 中日韓領導人會議未定，中方稱條件不具
▷ 中國多家航司取消赴日航班，部分航線取消率超65%
▷ 阿里千問App首周下載量破千萬，成增長最快AI應用

　　MSCI中國指數今日（24日）換馬，成交不增反減，A股縮量收升。滬綜指全日微升0.05%，報3836.77點，深成指揚0.37%，創業板指升0.31%。滬深兩市全天成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2379億元或12%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1056，較上個交易日4時30分收盤價升47點子，兩連升，創11月17日以來一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0847，較上個交易日升28點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，較市場預測偏強約320點。

*今日新聞精選*

1. 據《共同社》引述外交消息人士指，中方已拒絕輪值主席國日本提出的明年1月實施日中韓首腦會談一事。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識，且當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。另外，對於日本防衛大臣小泉進次郎23日在日本最西端的沖繩縣與那國島視察陸上自衛隊基地時表示，日本將如期在該基地部署中程防空導彈，毛寧批評，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立。

2. 中日關係惡化，中國多家航空公司取消赴日航班。據航班管家DAST數據，截至今日上午10時，已有12條中日航線取消所有航班。監測數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率將在12月27日達到21.6%，為一個月以來最高值。取消率靠前的航線有天津濱海-關西國際(65.0%)、南京祿口-關西國際(59.4%)、廣州白雲-關西國際(31.3%)、上海浦東-關西國際(30.1%)。此外，中國豪華郵輪鼓浪嶼號取消明年1月前所有日本航線。

3. 標普全球評級在2026年第一季亞太經濟展望報告表示，預期中國明年國內需求仍然低迷，出口增速亦將放緩，但鑑於美國降低對華關稅，因此將明年中國經濟增長預測從4%上調至4.4%。至於除中國以外的亞太其他地區，標普預期明年經濟增長將放緩，主要受美國關稅和全球經濟增長放緩所影響，但科技出口前景改善及中美談判取得相對有利的結果，標普對亞太地區(不含中國)今年的GDP增長預測上調0.2個百分點至4.4%，同時將明年預測調高0.2個百分點至4.2%。

4. 香港金管局公告顯示，中國人民銀行今日在香港招標發行的300億元三個月期央票，中標利率1.60%，與上次同期限央票持平；同時發行的150億元一年期央票中標利率1.54%，較上次（8月25日）的1.62%則低8個基點。此次三個月期品種跨過明年春節，與一年期品種利率再次出現倒掛。《路透》統計顯示，2023年8月起人行明顯增加三個月期央票發行量，至今共進行了九次三個月和一年期央票同時招標，其中有七次出現利率倒掛現象。

5. 據千問微博今日消息，阿里巴巴旗下的AI助手千問App公測一周，下載量已突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上增長最快的AI應用。11月17日，阿里巴巴突然啟動千問APP公測，迅速引爆大眾用戶市場。千問APP上線後僅三天就沖入蘋果App Store免費總榜前三，一周便突破1000萬下載量。

6. 靈光App官方微博發布信息，靈光App在上線6天總下載量突破200萬：在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到了2天。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。靈光App是螞蟻集團發布的全模態通用AI助手，首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」。

7. 瑞銀集團的中國房地產研究主管John Lam正改變先前的樂觀預期，加入華爾街同行預測中國樓市已持續四年的低迷勢頭遠未結束。Lam在採訪中表示，他預計房地產市場至少還要再跌兩年，才能出現復甦。他在本月早些時候的報告中指出，其中一個原因是，在房價下跌的情況下，潛在購房者愈來愈多地選擇租房。「過去十年買房的人可能都賠了錢，從根本上改變了人們對房價的預期」。

8. 據《每日經濟新聞》報道，盒馬旗下平價社區超市「超盒算NB」官網今日上線了加盟通道，是其首次正式對外開放加盟。官網介紹，超盒算NB第一批開放加盟的城市為上海、杭州、嘉興和湖州，品牌加盟費為5萬元每年。「超盒算NB」原名為「盒馬NB」，今年8月底正式更名，9月接入淘寶閃購，從純線下業務轉為即時零售化。

