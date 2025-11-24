《鍾之日記》恒指低位反彈，阿里績前造好

11月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（21日）顯著反彈，反映中概股表現的金龍指數亦反彈逾1%。港股上周跌1352點後，今早高開逾200點，科技股回穩，大市越升越有，午後更漲550點。恒生指數全日收報25716，升496點或2%，主板成交逾3026億元。



*A股縮量收升，中日局勢推升軍工股*



MSCI中國指數今日換馬，成交不增反減，A股縮量收升。滬綜指全日微升0.05%，報3836.77點，深成指揚0.37%，創業板指升0.31%。滬深兩市全天成交額1.73萬億元人民幣，較上個交易日大減2379億元人民幣或12%。



MSCI此前宣布了2025年11月份指數審核結果，調整將於今日收盤後正式生效。在本次調整中，MSCI中國A股指數新納入17隻標的，剔除16隻。新增個股包括愷英網絡(深:002517)、上海電氣(滬:601727)等，前述股價今日升幅介乎2.5%至3.5%；剔除個股包括東阿阿膠(深:000423)、華蘭生物(深:002007)、建發股份(滬:600153)等，建發股份重挫5.3%，東阿阿膠和華蘭生物均跌不足1%。



中日關係持續緊張，過去周末中國外交部長王毅表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線，中方必須予以堅決回擊；中方敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。與此同時，日本防衛大臣小泉進次郎在23日視察琉球群島一處自衛隊基地時表示，日本將如期在該基地部署中程防空導彈。據悉，該基地所在的與那國島距離中國台灣僅110公里。軍工軍貿板塊拉動，中天火箭(深:003009)、長城軍工(滬:601606)、中國海防(滬:600764)等紛紛漲停。



*阿里績前拉漲，連環推AI助手*



阿里(09988)連發千問、靈光兩款重磅AI產品，股價績前上揚，全日漲4.7%、報154.5元。



阿里巴巴旗下的AI助手「千問」App上周正式開啟公測並免費開放，正式進軍「AI to C」市場。內地傳媒報道，千問App上線後3天就衝入蘋果App Store免費榜前三甲，一周下載量已突破1000萬次，並超越ChatGPT、Sora及DeepSeek，成為史上增長最快的AI應用。「千問恐慌」成為海外社交媒體討論的熱詞，認為繼今年初DeepSeek之後，阿里年底再度向全球投下中國AI衝擊波。



此外螞蟻集團旗下通用AI助手「靈光」上線6天總下載量突破200萬：在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到了2天。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。



靈光App首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」。據了解，靈光在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並且可編輯可交互可分享，也是業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支持3D、音視頻、圖表、動畫、地圖等全模態信息輸出。



值得留意，阿里明日公布截至9月底止第二財季業績。《彭博》綜合市場預測數據顯示，阿里巴巴今年第二財季收入預測2438.13億元（人民幣．下同），按年升3.1%；經調整純利料錄115.8億元，按年跌68%。於第二財季，市場憂慮受即時零售「淘寶閃購」、電商競爭及人工智能相關投入影響而經調整EBITA面臨下跌或虧損狀況。不過，隨季內實行「反內捲」，補貼戰應見頂及於稍後降溫。



*傅美討論允H200芯片輸華，國產芯片股受壓*



中美貿戰緩和，外媒引述消息指，特朗普政府正考慮批准向中國銷售英偉達(Nvidia)的H200人工智能芯片，負責監督美國出口管制的商務部正在審查相關禁令，並強調政策可能調整。英偉達沒有直接對此次審查發表評論，但表示目前的規則不允許該公司在中國提供具有競爭力的AI芯片。



兩年前發表的H200芯片比前一代H100擁有更多高帶寬內存，處理數據的速度更快。而據估計，H200效能是英偉達H20芯片的兩倍，H20是英偉達為中國市場設計降階版，但仍遭美國限制。即便在中國，英偉達芯片也不被鼓勵使用，今年9月中國市場監管總局指英偉達違反中國反壟斷法，市監總局依法決定對其實施進一步調查；與此同時，國家互聯網資訊辦公室早前據報通知包括阿里巴巴、字節跳動等大型科企，全面停止測試與採購英偉達的AI芯片， 希望加快本土半導體產業發展，減少對美國技術的依賴。



如果美國放行英偉達向中國銷售高階AI芯片，料對中國本土芯片股帶來影響，今日中芯國際一度下挫7.4%，低見63.7元，收市跌幅收窄至1%，華虹半導體(01347)一度急挫11%，低見64.55元，收市跌4.9%，華虹半導體A股(滬:688347)亦收跌2%，獲MSCI中國A股指數新納入今日盤後生效沒提振。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。