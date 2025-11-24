  • 會員
24/11/2025 13:03

《Ａ股異動》贛鋒鋰業A一度跌停，現報57.9元人幣

　　贛鋒鋰業A股(深:002460)曾一度跌停，跌停價57.73元(人民幣．下同)，現報57.9元，跌9.7%，最高價63元；成交8511萬股，成交金額50.68億元；量比1.4倍，換手率7%。

　　贛鋒鋰業H股(01772)跌8.6%，報46.52港元，最低價46.3港元，最高價52.5港元；成交2780萬股，成交金額13.41億港元。贛鋒鋰業A股較H股呈36.7%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》

