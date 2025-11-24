  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/11/2025 15:04

《Ａ股焦點》MSCI中國A股指數換馬今收盤後生效，新納17股升多跌少

　　MSCI中國A股指數今日換馬盤後生效，新納入17隻標的，剔除16隻。新增個股升多跌少，金力永磁(深:300748)收升逾2%，華虹公司(滬:688347)則跌2.5%。剔除的16隻近全跌，建發股份(滬:600153)跌5.3%，跌幅最大。

　　MSCI中國A股指數新納入17隻標的，今日收市表現如下:

名稱代碼漲幅%
東陽光(滬:600673)+4.92
長盈精密(深:300115)+3.92
上海電氣(滬:601727)+3.48
生益電子(滬:688183)+3.08
金力永磁(深:300748)+2.55
愷英網絡(深:002517)+2.49
協創數據(深:300857)+2.19
興業銀錫(深:000426)+1.17
芯聯集成(滬:688469)+0.77
金發科技(滬:600143)+0.33
臥龍電驅(滬:600580)+0.3
江波龍(深:301308)+0.14
長川科技(深:300604)+0.03
英維克(深:002837)-0.03
千里科技(滬:601777)-0.64
華虹公司(滬:688347)-2.49
中材科技(深:002080)-4.44

《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區