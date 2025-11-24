《Ａ股焦點》MSCI中國A股指數換馬今收盤後生效，新納17股升多跌少

MSCI中國A股指數今日換馬盤後生效，新納入17隻標的，剔除16隻。新增個股升多跌少，金力永磁(深:300748)收升逾2%，華虹公司(滬:688347)則跌2.5%。剔除的16隻近全跌，建發股份(滬:600153)跌5.3%，跌幅最大。
MSCI中國A股指數新納入17隻標的，今日收市表現如下:
|名稱
|代碼
|漲幅%
|東陽光
|(滬:600673)
|+4.92
|長盈精密
|(深:300115)
|+3.92
|上海電氣
|(滬:601727)
|+3.48
|生益電子
|(滬:688183)
|+3.08
|金力永磁
|(深:300748)
|+2.55
|愷英網絡
|(深:002517)
|+2.49
|協創數據
|(深:300857)
|+2.19
|興業銀錫
|(深:000426)
|+1.17
|芯聯集成
|(滬:688469)
|+0.77
|金發科技
|(滬:600143)
|+0.33
|臥龍電驅
|(滬:600580)
|+0.3
|江波龍
|(深:301308)
|+0.14
|長川科技
|(深:300604)
|+0.03
|英維克
|(深:002837)
|-0.03
|千里科技
|(滬:601777)
|-0.64
|華虹公司
|(滬:688347)
|-2.49
|中材科技
|(深:002080)
|-4.44
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票