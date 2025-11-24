《Ａ股焦點》MSCI中國A股指數換馬今收盤後生效，新納17股升多跌少

MSCI中國A股指數今日換馬盤後生效，新納入17隻標的，剔除16隻。新增個股升多跌少，金力永磁(深:300748)收升逾2%，華虹公司(滬:688347)則跌2.5%。剔除的16隻近全跌，建發股份(滬:600153)跌5.3%，跌幅最大。



MSCI中國A股指數新納入17隻標的，今日收市表現如下:

名稱 代碼 漲幅% 東陽光 (滬:600673) +4.92 長盈精密 (深:300115) +3.92 上海電氣 (滬:601727) +3.48 生益電子 (滬:688183) +3.08 金力永磁 (深:300748) +2.55 愷英網絡 (深:002517) +2.49 協創數據 (深:300857) +2.19 興業銀錫 (深:000426) +1.17 芯聯集成 (滬:688469) +0.77 金發科技 (滬:600143) +0.33 臥龍電驅 (滬:600580) +0.3 江波龍 (深:301308) +0.14 長川科技 (深:300604) +0.03 英維克 (深:002837) -0.03 千里科技 (滬:601777) -0.64 華虹公司 (滬:688347) -2.49 中材科技 (深:002080) -4.44

