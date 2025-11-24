【中日關係】王毅斥日本逾越紅線，中方必須予以堅決回擊

中日關係持續緊張，日本首相高市早苗21日最新表態稱：「推進日中戰略互惠關係想法不變，在台灣問題上的立場也沒有改變」。



中國外交部長王毅結束對中亞三國訪問後接受採訪表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。



外交部網站23日新聞稿引述王毅強調，日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。



王毅周六（22日）在杜尚別同塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話時已表示，中國絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃；將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。

