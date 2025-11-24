聞泰科技要求安世荷蘭就恢復其控制權提出具誠意方案

荷蘭政府上周暫停荷蘭經濟部長根據《物資供應法》對安世半導體(Nexperia)發出的接管命令。不過，安世母企聞泰科技(滬:600745)周日(23日)表示，儘管公司展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對聞泰的溝通提議作出任何實質性回應。因此公司要求安世荷蘭就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。



聞泰科技在其微信公眾號發布聲明稱，全球半導體產業的穩定關乎行業發展大局。聞泰始終相信，通過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常運營和全球芯片供應穩定的切實正確途徑。公司再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，保障全球客戶的供應鏈安全。



荷蘭政府上月對聞泰科技旗下荷蘭安世半導體實施行政指令，凍結資產、知識產權等，為期一年。11月19日，荷蘭政府暫停了對安世的干預，在此之前，荷蘭政府稱與中國就爭端進行了建設性談判。惟荷蘭並沒有撤銷9月30日的決定，並稱此舉是為了防止該公司前首席執行官將歐洲業務從目前的荷蘭基地轉移到中國。

《經濟通通訊社24日專訊》