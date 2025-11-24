  • 會員
AH股新聞

24/11/2025 16:54

【內房困局】瑞銀估中國房地產低迷態勢恐要持續至少兩年

　　瑞銀集團的中國房地產研究主管John Lam正改變先前的樂觀預期，加入華爾街同行預測中國樓市已持續四年的低迷勢頭遠未結束。

　　Lam在採訪中表示，他預計房地產市場至少還要再跌兩年，才能出現復甦。他在本月早些時候的報告中指出，其中一個原因是，在房價下跌的情況下，潛在購房者愈來愈多地選擇租房。「過去十年買房的人可能都賠了錢。」他說，這「從根本上改變了人們對房價的預期」。

*一線城市二手樓價明年料再跌一成*

　　Lam表示，除非北京出台重大刺激措施，否則他預計中國一線城市的二手房價在2026年將再下降10%，2027年再下降5%。他補充，房價大跌動搖了購房者長期以來認為房地產是一項穩妥投資的信念，預計會有更多潛在購房者繼續觀望。

　　他說，由於一線城市的租金殖利率遠低於房貸利率，愈來愈多的人會選擇租房而非買房。其研究報告指出，10月中國一線城市的平均租金殖利率為1.81%，而全國平均房貸利率為3.07%。

　　租金價格可以作為住房市場供需動態的早期指標，「因為這一指標不受政府干預」。他預計，一旦房屋租金趨於穩定，房價下跌的趨勢就會停止。
《經濟通通訊社24日專訊》

