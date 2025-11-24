《打擊貪腐》吉林省財政廳廳長陳宇龍涉嚴重違紀違法，主動交代問題接受調查

據吉林省紀委監委通報，吉林省財政廳黨組書記、廳長陳宇龍涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。



52歲的陳宇龍畢業於中國人民大學工業經濟系工業經濟專業，並在吉林大學企業管理專業取得管理學碩士學位。他長期在中國工商銀行吉林省分行工作，至2004年出任工行吉林省分行國際業務處處長，次年成為長春經濟技術開發區支行行長，2008年任吉林省分行營業部副總經理；2010年出任工銀亞洲總經理助理兼營運總監，2012年晉升為副總經理；2014年回到工行吉林省分行出任副行長，後於2018年調至吉林銀行任行長，次年兼任該行黨委書記、董事長，至2021年進入長春市委擔任常委，翌年任長春市副市長等職，至2023年4月成為吉林省財政廳黨組書記、廳長。



*吉林銀行前後3名董事長落馬*



值得注意的是，當年陳宇龍是接替落馬的吉林銀行原黨委書記、董事長張寶祥，成為該行黨委書記、董事長。張寶祥在2019年11月18日被通報受查，陳宇龍的接任的資格在同月19日火速獲吉林銀保監局核准。張寶祥的「前前任」田學仁也因受賄罪，於2013年被判無期徒刑。吉林銀行原副行長王安華也在2018年底受查，因涉受賄等多項罪名於2019年被「雙開」。

《經濟通通訊社24日專訊》