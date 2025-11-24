  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

24/11/2025 18:01

《打擊貪腐》吉林省財政廳廳長陳宇龍涉嚴重違紀違法，主動交代問題接受調查

　　據吉林省紀委監委通報，吉林省財政廳黨組書記、廳長陳宇龍涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　52歲的陳宇龍畢業於中國人民大學工業經濟系工業經濟專業，並在吉林大學企業管理專業取得管理學碩士學位。他長期在中國工商銀行吉林省分行工作，至2004年出任工行吉林省分行國際業務處處長，次年成為長春經濟技術開發區支行行長，2008年任吉林省分行營業部副總經理；2010年出任工銀亞洲總經理助理兼營運總監，2012年晉升為副總經理；2014年回到工行吉林省分行出任副行長，後於2018年調至吉林銀行任行長，次年兼任該行黨委書記、董事長，至2021年進入長春市委擔任常委，翌年任長春市副市長等職，至2023年4月成為吉林省財政廳黨組書記、廳長。

*吉林銀行前後3名董事長落馬*

　　值得注意的是，當年陳宇龍是接替落馬的吉林銀行原黨委書記、董事長張寶祥，成為該行黨委書記、董事長。張寶祥在2019年11月18日被通報受查，陳宇龍的接任的資格在同月19日火速獲吉林銀保監局核准。張寶祥的「前前任」田學仁也因受賄罪，於2013年被判無期徒刑。吉林銀行原副行長王安華也在2018年底受查，因涉受賄等多項罪名於2019年被「雙開」。
《經濟通通訊社24日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰24/11/2025 18:02  《汽車新勢力》深藍汽車回應「接手北京現代重慶工廠」：有這個…

下一篇新聞︰24/11/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

24/11/2025 17:24  【人行操作】人行預告明日續做1萬億元MLF，連續九個月增量續做

24/11/2025 17:17  《神州能源》內地汽柴油價每噸分別下調７０、６５元，年內第十降

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區