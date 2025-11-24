  • 會員
24/11/2025 17:24

【人行操作】人行預告明日續做1萬億元MLF，連續九個月增量續做

　　人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，2025年11月25日(明日)人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元(人民幣．下同)MLF操作，期限為1年期。

　　明日公開市場將有9000億元MLF到期，對沖人行預告的1萬億元MLF操作，即人行本月透過MLF放水1000億元，為連續第九個月增量續作MLF。
《經濟通通訊社24日專訊》

