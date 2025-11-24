《中國要聞》中國將開展太空探源科學衛星計劃，探尋宇宙和生命起源

據《央視新聞》報道，在今日舉行的空間科學先導專項最新亮點成果發布會上，中國科學院國家空間科學中心表示，將在「十五五」期間聚焦宇宙起源、空間天氣起源、生命起源等重大前沿問題，組織實施包括「鴻蒙計劃」、「夸父二號」、系外地球巡天、增強型X射線時變與偏振空間天文台在內的太空探源科學衛星計劃，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動周、系外類地行星探測等領域實現新突破。

《經濟通通訊社24日專訊》