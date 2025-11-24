《神州基金》16隻硬科技主題基金獲批，包括首批7隻科創創業人工智能ETF

11月21日，16隻硬科技主題基金同日獲批，包括首批7隻科創創業人工智能ETF、3隻科創板芯片ETF、4隻科創板芯片設計主題ETF，以及2隻科技主題主動權益類基金，涉及易方達基金、廣發基金、景順長城基金、摩根資產管理、華寶基金、天弘基金等多家基金管理人。



中證指數官網顯示，中證科創創業人工智能指數從科創板和創業板中選取50隻業務涉及為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，以反映上述板塊中人工智能主題上市公司證券的整體表現。



同時，華寶基金、廣發基金等3家基金公司旗下的科創板芯片ETF，鵬華基金、天弘基金等4家基金公司旗下的科創板芯片設計主題ETF，以及平安科技精選混合基金、工銀瑞信科技智選混合基金2隻主動權益類基金也獲批。



部分頭部基金公司同時推出多隻新品。例如，易方達中證科創創業人工智能ETF、易方達上證科創板芯片設計主題ETF、易方達上證科創板芯片ETF集中獲批。



據了解，上述基金將很快啟動發行。根據規定，除了發起式基金以外，新基金成立門檻為2億元人民幣。在上述16隻科技主題基金中，僅平安科技精選混合基金為發起式基金，這意味著，這些產品將至少帶來30億元人民幣的增量資金。

《經濟通通訊社24日專訊》