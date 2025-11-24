  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

24/11/2025 10:19

《神州基金》16隻硬科技主題基金獲批，包括首批7隻科創創業人工智能ETF

　　11月21日，16隻硬科技主題基金同日獲批，包括首批7隻科創創業人工智能ETF、3隻科創板芯片ETF、4隻科創板芯片設計主題ETF，以及2隻科技主題主動權益類基金，涉及易方達基金、廣發基金、景順長城基金、摩根資產管理、華寶基金、天弘基金等多家基金管理人。

　　中證指數官網顯示，中證科創創業人工智能指數從科創板和創業板中選取50隻業務涉及為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，以反映上述板塊中人工智能主題上市公司證券的整體表現。

　　同時，華寶基金、廣發基金等3家基金公司旗下的科創板芯片ETF，鵬華基金、天弘基金等4家基金公司旗下的科創板芯片設計主題ETF，以及平安科技精選混合基金、工銀瑞信科技智選混合基金2隻主動權益類基金也獲批。

　　部分頭部基金公司同時推出多隻新品。例如，易方達中證科創創業人工智能ETF、易方達上證科創板芯片設計主題ETF、易方達上證科創板芯片ETF集中獲批。

　　據了解，上述基金將很快啟動發行。根據規定，除了發起式基金以外，新基金成立門檻為2億元人民幣。在上述16隻科技主題基金中，僅平安科技精選混合基金為發起式基金，這意味著，這些產品將至少帶來30億元人民幣的增量資金。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

上一篇新聞︰24/11/2025 10:29  《Ａ股焦點》國防科工局商業航天司成立，商業航天概念股掀漲停潮

其他
More

24/11/2025 10:36  《中國要聞》２０２５年第二屆中國國際鋰業大會將於今日下午在…

24/11/2025 10:35  美團：建設「騎手公寓」供騎手入住，提供補貼確保月租低市場水平

24/11/2025 10:33  《中印關係》印度時隔五年全面恢復向中國公民發放旅遊簽證

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區