《中國要聞》2025年第二屆中國國際鋰業大會將於今日下午在成都開幕

今日下午，2025年第二屆中國國際鋰業大會將在成都啟幕，舉辦至11月26日。大會將以「鋰聚全球，鏈動未來」為主題。圍繞「穩供給、強鏈條、促創新、謀共贏」四大核心，重點探討在新形勢下，如何通過技術創新與全球協作，提升產業鏈供應鏈的韌性與安全水平，推動鋰電產業邁向高質量、可持續發展新階段。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 10:36
