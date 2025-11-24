《神州能源》前10月內地累計發電裝機容量37.5億千瓦，同比增長17.3%

國家能源局發布1-10月份全國電力工業統計數據。截至10月底，全國累計發電裝機容量37.5億千瓦，同比增長17.3%。
其中，太陽能發電裝機容量11.4億千瓦，同比增長43.8%；風電裝機容量5.9億千瓦，同比增長21.4%。1-10月份，全國發電設備累計平均利用2619小時，比上年同期降低260小時。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 14:43
