24/11/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.36%，李強G20談促進關鍵礦產「和平利用」

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強G20談關鍵礦產和平利用，解釋稀土出口政策
▷ 滬綜指高開0.36%，深成指及創業板指亦漲
▷ 中國商務部發布綠色礦產國際經貿合作倡議
▷ 中國拒中日韓峰會因台灣問題爭議
▷ 人行逆回購淨投放557億元人民幣

　　國務院總理李強過去周末在南非參加二十國集團(G20)峰會，關鍵礦產成為峰會討論的一大主題。李強為近期中國稀土出口管制政策進行解畫，而且還準備了方案來平息國際擔憂。滬深股市今早高開，滬綜指高開0.36%，報3848.66點，深成指高開0.53%，創業板指高開0.9%；盤初農牧股、水產品及軍工股造好。

　　李強在講話中指出，中國將「促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用」，對於關鍵礦產要「審慎對待軍事等用途」，從而擺明了全面限制出口的理由。幾個小時後，中國透過商務部官網公布，中方發布的《綠色礦產國際經貿合作倡議》和落實《二十國集團支持非洲和最不發達國家工業化倡議》中國行動，提出與友好國家合作的全球礦業倡議的細節，似乎是回應美國糾集盟友建立稀土替代供應鏈的努力。

　　中美關係稍見緩和，中日局勢就越趨緊張。日本《共同社》引述外交官員的話報道，由於日本首相高市早苗就台灣問題發表的言論引發外交爭端，中國拒絕出席一項原定於1月舉行的與日本和南韓的三方峰會。　

　　《人民日報》刊登中央財辦副主任韓文秀撰文指，國際上單邊主義、保護主義抬頭，一些外部勢力對中國全方位打壓遏制，大國博弈具有「長期性、複雜性、嚴峻性」。針對部分關鍵核心技術受制於人、國際科技和人才交流合作受限等局面，努力解決好科技自立自強問題。針對房地產、地方債務、中小金融機構等風險尚未完全出清，努力解決好重點領域風險隱患防範化解問題。要做好應對各種情景的預案，嚴防系統性風險，確保中國式現代化行穩致遠。

　　此外，人行今日進行3387億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有2830億元逆回購到期，即今日淨投放557億元。本周公開市場將有16760億元逆回購到期。
《經濟通通訊社24日專訊》

