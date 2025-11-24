《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.9%，深證B收跌0.2%

上證B股指數收升0.9%，報251.71點。深證B股指數收跌0.2%，報1277.31點。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/11/2025 15:05
上證B股指數收升0.9%，報251.71點。深證B股指數收跌0.2%，報1277.31點。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰24/11/2025 15:05 《大灣區》深圳口岸今年旅客通關總量破２﹒４億人次，超越去年…
下一篇新聞︰24/11/2025 15:05 《中國房產》上海年內第九批次土拍，金茂逾３７億底價摘寶山區…
24/11/2025 15:21 《駐京專電》交通部：加快推進低空經濟安全有序發展、汽車租賃…
24/11/2025 15:19 盒馬旗下「超盒算ＮＢ」首次開放加盟，加盟費每年５萬元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N