24/11/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.34%，商業航天概念逆勢上漲

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日跌0.34%，深成指、創業板指同跌
▷ 商業航天概念股上漲，航天環宇等漲停
▷ 鋰礦板塊回調，盛新鋰能連續跌停

　　A股三大指數高開回落，盤中集體翻綠，滬綜指半日收跌0.34%，報3821.68點，深成指跌0.59%，創業板指軟0.77%。滬深兩市半日成交10249億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量2806億元或21%。

　　盤面上，軍工、水產股延續強勢，前者彈3.3%，後者板塊指數上午收升2.7%。商業航天概念集體上漲，航天環宇(滬:688523)、航天長峰(滬:600855)等多股漲停。中信證券最新研報指出，國防科工局官網近日發布2026年度考試錄用公務員公告，其中，招聘「商業航天司航天監管崗」，意味著商業航天司這一關鍵職能機構已正式成立。中信證券認為，商業航天司的成立將有效整合多部門相關職能，衛星產業發展有望在更高層面實現統籌協調，商業航天發射審批、衛星運營牌照發放等關鍵環節的推進效率也有望進一步提升。

　　下跌方面，鋰礦板塊陷入回調，盛新鋰能(深:002240)二連跌停。寧德時代(深:300750)據報已制定初步計劃，擬於12月初重啟江西宜春梘下窩礦區。知情人士表示，公司已要求供應商和合作夥伴備妥設備、化學品及工人，並通知了從該礦獲取原料的精煉商。寧德時代上午收跌0.36%。

　　此外，2025年第二屆中國國際鋰業大會今日在成都啟幕，大會將以「鋰聚全球，鏈動未來」為主題，圍繞「穩供給、強鏈條、促創新、謀共贏」四大核心，重點探討在新形勢下，如何通過技術創新與全球協作，提升產業鏈供應鏈的韌性與安全水平，推動鋰電產業邁向高質量、可持續發展新階段。
《經濟通通訊社24日專訊》

