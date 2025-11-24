  • 會員
24/11/2025 15:05

《Ａ股行情》滬指收升0.05%，成交縮量2379億，MSCIA股指數換馬盤後生效

▷ 滬指收升0.05%，成交額縮量2379億元
▷ MSCI中國A股指數換馬生效，新增17隻剔除16隻
▷ 中日關係緊張，軍工股漲停

　　MSCI中國指數今日換馬，成交不增反減，A股縮量收升。滬綜指全日微升0.05%，報3836.77點，深成指揚0.37%，創業板指升0.31%。滬深兩市全天成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2379億元或12%。

　　MSCI此前宣布了2025年11月份指數審核結果，調整將於今日收盤後正式生效。在本次調整中，MSCI中國A股指數新納入17隻標的，剔除16隻。新增個股包括華虹公司(滬:688347)、愷英網絡(深:002517)、上海電氣(滬:601727)等，前述股價今日升幅介乎2.5%至3.5%；剔除個股包括東阿阿膠(深:000423)、華蘭生物(深:002007)、建發股份(滬:600153)等，建發股份重挫5.3%，東阿阿膠和華蘭生物均跌不足1%。

　　中日關係持續緊張，過去周末中國外交部長王毅表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線，中方必須予以堅決回擊；中方敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。與此同時，日本防衛大臣小泉進次郎在23日視察琉球群島一處自衛隊基地時表示，日本將如期在該基地部署中程防空導彈。據悉，該基地所在的與那國島距離中國台灣僅110公里。

　　軍工軍貿板塊拉動，中天火箭(深:003009)、長城軍工(滬:601606)、中國海防(滬:600764)等紛紛漲停。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004448.05-0.12　
上證指數3836.77+0.057155.39
深證成指12585.08+0.3710122.30
創業板指2929.04+0.31　
科創501296.60+0.84　
B股指數251.71+0.911.51
深證B指1277.31-0.240.72

《經濟通通訊社24日專訊》

