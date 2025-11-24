  • 會員
24/11/2025 09:59

《車企血戰》長城旗下毫末智行傳停工解散，曾是智駕領域獨角獸

▷ 毫末智行11月24日起停工，賠償方案未公布
▷ 公司成立於2019年，曾計劃港股IPO但暫停
▷ 長城汽車智駕部門已剝離其技術方案

　　據《新浪科技》報道，由長城控股，高瓴，高通等投資的智駕公司毫末智行突然通知員工，自11月24日起不用到崗上班，賠償方案尚未公布。報道引述知情人士指出，目前毫末智行約有200多名員工，公司內部尚未就停工後有何調整給出具體說法，「可能是完全解散，也可能只是暫時停工，但復工日期還不清楚」。

　　同時，《三言科技》引述一位接近毫末智行的人士透露，公司運營已基本停滯，公關等職能部門處於空缺狀態。接近長城汽車(02333)(滬:601633)智駕部門人士則表示，長城汽車智駕部門已在業務上基本剝離毫末智行的技術方案。

　　公開資料顯示，毫末智行成立於2019年11月，前身為長城汽車智能駕駛前瞻部，曾是內地首個實現自動駕駛技術量產的企業，其業務涵蓋乘用車智能輔助駕駛、末端物流自動配送車及智能硬件三大領域。其核心產品HPilot系統搭載超20款車型，2024年用戶智駕里程突破2.5億公里，還曾上榜《胡潤全球獨角獸榜》。

*曾有港股IPO計劃，去年底傳出裁員、高管離職*

　　2023年7月曾有消息傳出，毫末智行考慮2024年在香港上市，集資3億至4億美元。不過到2024年10月，有消息稱，長城汽車董事長魏建軍已在內部暫時叫停毫末智行的港股IPO計劃，但當時毫末智行董事長張凱否認有關消息，強調「末智行沒有暫停赴港IPO計劃，仍在進行中」，而具體IPO時間「應該是2025年」。

　　然而，2024年11月，毫末智行傳出經營困難、開始調整人員甚至裁員的消息，據報研發部門人員也受到波及。隨後，公司陸續有多位高管離職轉投其他公司，包括技術副總裁艾銳、產品副總裁蔡娜、智行品牌官王佳、董事長張凱等。

　　知情人士表示，在公司遭遇經營危機後，內部一直在猜測大股東長城汽車可能會接管毫末智行，但目前長城方面還沒有最終明確意向。
《經濟通通訊社24日專訊》

