24/11/2025 10:05

【中日關係】中國郵輪紛取消日本靠岸，延長停留南韓時間

　　中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論急轉直下，中方除了呼籲中國公民勿赴日旅遊，還暫停日本水產品進口；中國的航空公司也減少來往日本的航班，多家中國郵輪公司亦調整行程跳過日本取消靠岸，把重點行程移至南韓。

　　據《路透》報道，其中，中國郵輪愛達．魔都號原定12月停靠福岡、佐世保、長崎等日本港口，但南韓濟州道政府網站公告指出，這艘郵輪已正式更改行程，將「完全跳過」日本，改為著重在濟州島停留；該船整體在韓時間將從原本的9小時大幅延長至31至57小時不等。濟州道一名官員表示，中國郵輪業者未公開說明理由，但他懷疑和「中日關係」有關。

　　另一艘從天津出發的「Dream」夢想郵輪，也希望立刻取消日本行程，改停靠仁川或釜山港；但因時間過於倉促，無法及時調整，只能按原定計劃前往日本。

　　東京East Japan International Travel Service公司透露，今年剩餘時間，來自中國的旅遊訂單量暴跌80%。與之有明顯對比的是，南韓港務代理公司Eastern Shipping執行長李永根透露，多家中國郵輪業者正在洽談改變行程，增加在韓停靠時間。李永根認為，如果中日關係持續惡化，中國可能擴大反日，屆時包括商品、文化與旅遊等各方面，「南韓將獲益」。
《經濟通通訊社24日專訊》

